أمير القصيم: مركز الأمير سلطان للقلب انتقل من الخدمات المتميزة إلى الإبداع والتطوير

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزير أمير منطقة القصيم بما تقدمة الدولة من عناية واهتمام للقطاع الصحي ، مشيراً إلى أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم انتقل بدوره من تقديم الخدمات المتميزة إلى الإبداع والتطوير ، والتأهيل العلمي والمهني المميز للممارسين الصحيين ، وإن مشاركة كوكبة من الكفاءات العلمية المتميزة من المتخصصين والباحثين من داخل المملكة وخارجها يضيف بعداً علمياً مؤثراً في نجاح المؤتمر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سمو أمير منطقة القصيم ، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، خلال افتتاحه الأربعاء المؤتمر السادس للإبداع في تمريض العناية المركزة تحت شعار “التميز في تمريض العناية المركزة” الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم ، وذلك في فندق الموفينبيك في مدينة بريدة.

وفور وصول سمو أمير منطقة القصيم ، قام بقص الشريط لافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ، وأطلع على ما يحتويه من أجنحة تعريفية عن مركز القلب ، والتنسيق الطبي ، والتثقيف الصحي ، ووحدة الجراحة والقسطرة ، والتدريب.

عقب ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم الحفل الخطابي المعد للمؤتمر ، والذي بدأ بالسلام الملكي ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى المشرف العام على المركز الدكتور عبدالرحمن المسند كلمة بين فيها أن المركز دأب على عقد هذا المؤتمر سنوياً وكجزء أساسي من الخطة التدريبية الإستراتيجية للإدارة التي تهدف إلى تدريب وتطوير مهارات الكوادر التمريضية في مجال العناية الحرجة واهمها كيفية التعامل مع جميع الحالات الطارئة ومنها الخفيفة والمتوسطة والحرجة وذلك وفقاً لآخر مستجدات البحوث العلمية المبنية على البراهين ، مشيراً إلى أنه تم هذا العام دعوة العديد من المتحدثين المتخصصين في مجال العناية الحرجة من داخل المملكة وخارجها وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في هذا المجال ، مبيناً أن المؤتمر سيستمر لمدة يومين حيث يشتمل على 16 محاضرة و 9 ورش عمل ، وأن الهيئة السعودية للتخصصات العلمية قد اعتمدت البرنامج بواقع 15 ساعة تعليم طبي مستمر.

ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم على رعايته لهذا المؤتمر ، مثمناً حضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وزيارته للمنطقة ، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتضمن العديد من المحاضرات وورش العمل في مجال العناية الحرجة وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

ثم شاهد سموه والحضور عرض مرئي يحكي الإنجازات التي حققها المركز والخدمات التي يقدمها للمرضى من منطقة القصيم والمناطق المجاورة ، ثم كرم سموه الرعاة والمشاركين بالمؤتمر