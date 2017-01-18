أمير نجران يطلق أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ـ حفظه الله ـ، بحث جميع الجهات الحكومية على تنفيذ برنامج توعوي عن أضرار المخدرات، أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمنطقة.

ووجّه سموه الجهات أعضاء اللجنة بتكثيف البرامج التوعوية، لتحقيق أهداف اللجنة الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي والاجتماعي بأضرارها، مع ضرورة التكامل مع الجهات المعنية، الأمنية والخدمية.

وفي نهاية اللقاء تسلّم سموه الحقيبة التوعوية الصادرة عن اللجنة، قدمها رئيس فريق اللجنة ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، العقيد فهد بن حمّاد الحمّاد.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمنطقة تضم أعضاء من إمارة المنطقة، مكافحة المخدرات، جامعة نجران، الشؤون الصحية، الثقافة والإعلام، التعليم، الشؤون الإسلامية، العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للرياضة.