 شفاعة تركي بن بن طلال تعتق رقبة قاتل من القصاص لوجه الله ودون مقابل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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شفاعة تركي بن بن طلال تعتق رقبة قاتل من القصاص لوجه الله ودون مقابل

شفاعة تركي بن بن طلال تعتق رقبة قاتل من القصاص لوجه الله ودون مقابل
المناطق_أشرف العصيمي
في حالة إنسانية مؤثرة أعلن محمد بن عقلاء بن ذابل العنزي العفو  عن قاتل ابنه  والتنازل عن حقه  في القصاص بدون أي مقابل.
 وجاء إعلان العفو في مجلس الصلح الذي انعقد نتيجة لشفاعة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بمنطقة الرياض.
وحضر مجلس الصلح ، الشيخ مرضي سليمان الرفدي ، والشيخ فارس ابن شويه، والشيخ مشعل ابن حسان، والشيخ حناش القحطاني، والشيخ علي الايداء، والشيخ احمد العواجي، والشيخ الأدهم القعيشيش، والشيخ عبدالله الجزاع، والشيخ صباح  السويلمي .
وعقب إعلان العفو والتنازل .
 موضح ان الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز له دور في  “العفو والتسامح.
مشيراً العفو والتسامح فالمجتمع ، فهنيئاً للعافين لوجه الله فهم اكابر الناس وافذاذ الرجال واحباب الله.
هذا وقد تحدث سليمان بن عقلاء شقيق المقتول  حيث ذكر ان هذا من فضل الله الذي خص بعض الناس لكسب الاجر، وان بعض الاعمال ترفعهم درجات كبيره وان فضيلة العفو لها اجر عظيم ونحمد الله عز وجل ان وفقنا لان يعفو شقيقي لوجه الله تعالى ونشكر جهود الأمير تركي بن طلال ومساعيه وزياراته بالتدخل في سبيل الوصول للعفو .
كماتحدث الشيخ محمد عقلاء العنزي المتنازل عن قاتل ولده الحمد لله ان الله وفقنا لعمل الخير ثم بشفاعة الأمير تركي والناس الي سعوا في ذلك وعفونا لوجه الله تعالى .
وايظا لشيخ مرضي بن سليمان الرفدي حديث حيث أوضح  ان الجهود التي بذلها الأمير تركي  ، لمثل هذه المواقف ليست غريبة عن رجالات  بلادنا ، التي يقف ابناؤها صفا واحدا  متحداً في مختلف الظروف وهذه  المبادرات المتنوعة  التى تعزز  من  لحمة  المجتمع ، هي جزء من مهام فريق إصلاح ذات البين في مكتب الأمير ،الذي تتم عبره جهود الشفاعة فهي تتم  وفق ضوابط شرعية  ، ومنهج محدد  يهدف إلى دعم الثوابت  التي قامت عليها الدولة ، والخصال النبيلة التي تميز المجتمع السعودي.

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