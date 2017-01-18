 قاسم حداد ومحمد يعقوب يقيمان أمسية بأدبي الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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قاسم حداد ومحمد يعقوب يقيمان أمسية بأدبي الطائف

قاسم حداد ومحمد يعقوب يقيمان أمسية بأدبي الطائف
المناطق_عادل الزهرانى

ينظم نادي الطائف الأدبي الثقافي  أمسية شعرية للشاعر  البحريني قاسم حداد والشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب وذلك مساء يوم  الجمعة المقبل    22/4/1438هـ  الموافق 20يناير 2017م

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد مشيرا إلى أن مشاركة الشاعر قاسم حداد تعتبر الأولى في النادي وفي محافظة الطائف فيما تعتبر مشاركة الشاعر السعودي محمد يعقوب الثانية في فعاليات النادي .

وأبان أن الأمسية ستقام على مسرح جمعية الثقافة والفنون  في ختام حفل تتويج الفائزين بجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع .

ودعا الجعيد المثقفين والمثقفات لحضور الأمسية الشعرية بمقر فرع جمعية الثقافة والفنون بحي الفيصلية  بعد صلاة العشاء مباشرة

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