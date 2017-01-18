الشمراني يرعى غداً ختام البطولة الرياضية للدفاع المدني بتبوك

تحت رعاية مدير مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني ، تختتم غداً الخميس الموافق 20-4-1438 في تمام الساعة العاشرة صباحاً الدورة الرياضية التي تنظمها المديرية للألعاب المختلفة ( كرة قدم الصالات – السباحة – الغوص – العاب القوى ) ، والتي انطلقت الأحد الماضي بمشاركة منتخبات من الادارات التابعة لها وذلك بمقر مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ، حيث سيحضر الشمراني المباراة النهائية لكرة قدم الصالات وتتويج الفائز بكأس البطولة بعد وصول كلاً من مركز التدريب وادارة محافظة الوجه لهذه المباراة .

كما سيتم من خلال هذا الحفل الختامي تتويج الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى والميداليات الذهبية في المسابقات الفردية.

وتأتي هذه البطولة ضمن الانشطة الرياضية التي تنفذها مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ، والهدف منها هو بث روح التنافس الشريف ورفع المعدل اللياقي لدى منسوبي الدفاع المدني في جميع المجالات والألعاب الرياضية الفردية والجماعية