 توقف مترو روما عن العمل بعد زلزال بوسط إيطاليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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توقف مترو روما عن العمل بعد زلزال بوسط إيطاليا

توقف مترو روما عن العمل بعد زلزال بوسط إيطاليا
المناطق_وكالات

أصدرت السلطات في روما تعليمات بإخلاء شبكة السكك الحديدية في العاصمة الإيطالية اليوم الأربعاء (18 يناير كانون الثاني) في أعقاب الزلزال الذي هز وسط إيطاليا بما فيها روما ومناطق سبق أن تعرضت لهزات أدت لسقوط ضحايا العام الماضي.

كما تم إخلاء عدد من المدارس في العاصمة، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.4 درجة هز وسط إيطاليا اليوم.

وأضاف المركز على موقعه على الإنترنت أن الزلزال سُجل على مسافة 111 كيلومترا شمال شرقي روما وعلى عمق عشرة كيلومترات، وتسبب زلزال في 24 أغسطس آب في مقتل 300 شخص ودمر آلاف المنازل والشركات. وجرى رصد 45 ألف تابع منذ ذلك الحين سجل أقواها 6.6 درجة في أكتوبر.

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