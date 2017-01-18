الهيئة الملكية بالجبيل تكرم المستثمرين المتميزين لعام 2016م

كرمت الهيئة الملكية بالجبيل بمركز الزوار صباح يوم الثلاثاء المستثمرين المتميزين لعام 2016

م حيث تم تكريم الشركة المتحدة للإلكترونيات ( اكسترا)، وشركة العزيزية بندة بالإضافة إلى مؤسسة سارة الدولية لمعدات السلامة. وذلك لتميزهم في النظافة العامة والمساهمة في مشروع إعادة التدوير والمبادرات المختلفة.

إضافة إلى تطبيقهم اشتراطات دليل المستثمر للصيانة والنظافة الذي أصدرته الهيئة الملكية في عام 2015م وتفاعلهم مع معايير الهيئة الملكية في المحافظة على جودة المرافق التجارية والنظافة. حيث قام مدير عام قطاع التشغيل

والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سلطان الخريصي بتقديم شهادات التقدير للمستثمرين المتميزين .

وثمن المهندس الخريصي الجهود المبذولة من قبل المستثمرين المكرمين من خلال تفاعلهم مع المعايير الموضوعة من قبل الهيئة الملكية وإظهار مرافقهم التجارية والمواقع المحيطة بها بالشكل النموذجي والحضاري.

وقال تنظر الهيئة الملكية للمستثمرين على أنهم شركاء نجاح كل في مجاله. مشيرا إلى أن هذا التكريم يقام بصورة دورية وفرصة جيدة لتقديم صورة مزهرة عن المدينة. وقال نأمل بأن يكون هذا التكريم حافز لجميع المستثمرين لتقديم

خدمة بجودة أفضل.

من جهته قال المستثمر نواف الصالح نقدم الشكر للهيئة الملكية بالجبيل على الجهود الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين وللمدينة بشكل عام مشيراً إلى أن لدى الهيئة الملكية مواصفات ومقاييس معينة تم تطبيقها في شركاتنا بالشكل المطلوب مؤكدا على أنهم فخورين بهذا التكريم ويعتبرون أنفسهم شركاء مع الهيئة الملكية من أجل تقديم خدمة مميزة للمواطنين وللمدينة.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة وضعت معايير للمستثمرين الهدف منها المحافظة على صيانة ونظافة المراكز التجارية، وتوفير العمالة اللازمة وتميز هذه المراكز في أنشطتها واشكالها.