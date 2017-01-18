 7 جهات حكومية تناقش ادراج برنامج الماجستير في كلية الصحة العامة في جامعة بن فيصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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7 جهات حكومية تناقش ادراج برنامج الماجستير في كلية الصحة العامة في جامعة بن فيصل

7 جهات حكومية تناقش ادراج برنامج الماجستير في كلية الصحة العامة في جامعة بن فيصل
المناطق_الدمام

ناقشت 7 جهات حكومية في كلية الصحة العامة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل صباح امس الاربعاء ادراج  برنامج للماجستير في الصحة العامة ضمن خطة
الكلية بعد حصول الطالب على درجة البكالوريوس ، حيث اجتمع ممثلي الجهات الحكومية في القاعة الرئيسية بالكلية من ادارات صحة البيئة فيها وضم الاجتماع مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية ومن ارامكو السعودية والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وجامعة الملك
فهد للبترول والمعادن و امانة المنطقة الشرقية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة و من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وحضور خريجي قسم صحة البيئة وحضر الاجتماع وكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي ورئيس قسم
صحة البيئة الدكتور سعد الدهلوي .

 

واكد وكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي العتيبي على اهمية مشاركة الجهات والقطاعات لبرامج الجامعة وهذا ما يدعم هذه البرامج ليكون هناك تكامل بين كافة الجهات مع الجامعة في كل ما يختص بصحة البيئة وكذلك الشراكة المجتمعية والبرامج الاخرى لترسيخ هذا الفكر و ارتباط برامج الجامعة الاكاديمية مع المستفيد مثنياً على الجهود المبذولة في خروج هذا البرنامج على اكمل بإذن الله وهذا سينعكس ايجابا على مخرجاته مقدما الشكر للجهات الحكومية والقطاعات التي شاركت في هذا البرنامج .

 

واشار الدكتور خالد فكري منسق البرنامج ان البرنامج جاء نظرا لحاجة المنطقة الشرقية لمتخصصين في صحة البيئة وتم عمل استبيان لمعرفة متطلبات المتخصص البيئي من امانات المناطق وارامكو السعودية و الوزارات والشؤون الصحة والخدمة المدنية ووجد هناك ضرورة لمتخصص في صحة البيئة في المنطقة والمملكة يجمع بين دراسة الصحة الصناعية ودراسة الوبائيات وتلوث الهواء والصحة المهنية و الميكروبيولوجي وراينا ان تكون هذه الدراسات في برنامج واحد الا وهو ماجستير صحة البيئة وستكون هناك قواعد لقبول طالب الماجستير في صحة البيئة حيث سيدرس ا لطالب فيه 60 ساعه اجماليه وبالتالي سيتخرج متخصص يخدم كافة القطاعات التي لها علاقة بصحة البيئة .

واضاف الدكتور محمود الشرقاوي منسق قسم صحة البيئة بكلية العلوم الطبية التطبيقية جاء هذا الاجتماع  لمناقشة اقرار برنامج الماجستير في صحة البيئة حيث جاء البرنامج لعدة طلبات على مستوى المملكة في القطاع الصناعي والصحي و الحكومي لعمل برنامج ماجستير يهتم بصحة البيئة وللإعداد الامثل للبرنامج لابد ان يتم تلبية ثلاث جوانب هي المعايير العالمية المعتمدة في اقرار برامج الماجستير بعد زيارة  اكثر من 9 جامعات عالمية مرموقة لعمل برنامج يتضمن المعايير المطلوبة و كذلك استطلعنا راي خريجي القسم الاولين ومشاركة هذه الجهات كمستشارين دائمة ويشمل ذلك نواحي عده من تدريب الطلاب وتوظيفهم .

 

وذكر الباحث العلمي قسم صحة البيئة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بدر المسعري ان الكلية تحتوي على معامل مجهزة بأرقى المتطلبات العلمية حيث تحتوي على معمل كيمياء البيئة ومعمل احياء الدقيقة البيئة ومعمل تلوث الهواء والسلامة المهنية ومعمل ابحاث البيئية المتقدم وان هذه المعامل تحتوي على اجهزة متقدمة كما ان وسائل السلامة المعملية جاهزة في جميع هذه المعامل واختتم الاجتماع بتكريم ممثلي الجهات المشاركة

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