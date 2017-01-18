 وزير التعليم يوجه بسداد تكاليف علاج الطالبتين المصابتين في حريق المعمل الكيميائي بالقريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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وزير التعليم يوجه بسداد تكاليف علاج الطالبتين المصابتين في حريق المعمل الكيميائي بالقريات

وزير التعليم يوجه بسداد تكاليف علاج الطالبتين المصابتين في حريق المعمل الكيميائي بالقريات
المناطق _القريات

وجه وزير التعليم أحمد العيسى اليوم (الأربعاء) بتحمل تكاليف علاج الطالبتين المصابتين في حادثة الحريق الكيميائي بمجمع الحديثة التعليمي بالقريات.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة قال فيها: “على خلفية حادثة مجمع الحديثة وزير التعليم يوجه بسداد الرسوم المدفوعة للعلاج من ذوي الطالبتين المصابتين واتخاذ الإجراءات حيال تعويض المصابات”.

يذكر أن الحادثة تعود لشهر ديسمبر الماضي، عندما حدث حريق كيميائي داخل معمل مجمع الحديثة التعليمي، الأمر الذي أدى لإصابة بعض المعلمات والطالبات.

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