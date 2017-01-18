 بالصور .. محافظ محايل يكّرم 30 إعلاميا بمحايل عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور .. محافظ محايل يكّرم 30 إعلاميا بمحايل عسير

بالصور .. محافظ محايل يكّرم 30 إعلاميا بمحايل عسير
المناطق _ محمد ال طاوي
كرم محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي اليوم ثلاثين إعلاميا شاركوا في تغطية زيارة أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز  لمحافظة محايل وذلك مساء الثلاثاء الماضي ، بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية .
من جهته أبدى الأعلاميون عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم ، مؤكدين أن ذلك سيمنحهم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة .

 

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