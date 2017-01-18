بالصور .. محافظ محايل يكّرم 30 إعلاميا بمحايل عسير

كرم محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي اليوم ثلاثين إعلاميا شاركوا في تغطية زيارة أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز لمحافظة محايل وذلك مساء الثلاثاء الماضي ، بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية .

من جهته أبدى الأعلاميون عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم ، مؤكدين أن ذلك سيمنحهم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة .