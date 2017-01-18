 ” المتحمي ” محايل عسير أخذت مسارها في خارطة الوطن السياحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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” المتحمي ” محايل عسير أخذت مسارها في خارطة الوطن السياحية

” المتحمي ” محايل عسير أخذت مسارها في خارطة الوطن السياحية
المناطق _محمد ال طاوي

عقد محافظ محايل عسير محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي صباح اليوم مؤتمراً صحفيا وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري التابع لبلدية المحافظة.
وفي بداية المؤتمر رحب المحافظ  بمدراء الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية وأعضاء اللجان ورجال الأعمال والمجتمع المحلي والإعلاميين من كافة منطقة عسير .
مبينا عن أهمية نعمة الأمن والأمان التي تعيشها بلادنا في ظل الأزمات التي تحدق بنا إلا أن حكومتنا لم تدخر جهداً في إسعاد المواطن والاهتمام بالأمن والأمان ورفاهية المواطن .
مضيفا إن محافظة محايل عسير أخذت مسارها في خارطة الوطن السياحية بما حباها الله سبحانه من مقومات تندر أن تكون في غيرها ومن مميزاتها المكان وأهل المكان والطبيعة والأجواء والاستفادة من هذه المقومات من خلال عمل جهات استوعبت دورها ممثلة في أخواننا وزملاءنا في البلديات الذين هيئوا الأرضية الخصبة لأن تكون محافظتنا ومراكزها بالشكل اللائق ولله الحمد .
فيما استعرض أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة  يحيى بن محمد العاصمي جدول الفعاليات وأبرز المشاركات حيث تنطلق بداية فعاليات مهرجان محايل أدفأ بمحاضرة دينية لفضيلة الدكتور سعد بن سعيد الحجري بعد صلاة المغرب في جامع الأميرة العنود يوم الخميس 1438/4/21هـ وقد بيّن بأن اللجنة إرتأت دمج الفعاليات والأمسيات وأغلب المشاركات في عشرة أيام بدلاً من جعلها شهراً كاملاً
الجدير بالذكر أنه تم طباعة 20 ألف نسخة من دليل فعاليات مهرجان محايل أدفأ وسيتم توزيعه بالتعاون مع 4 فرق تطوعية في كافة محافظات المنطقة وهم فريق خادم وطن وفريق متحدون وفريق ريادة
وفريق شباب محايل التطوعي
تحت إشراف المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية .

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