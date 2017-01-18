“العمل” تحقق في فصل “البنك العربي” لموظفين سعوديين

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأربعاء (18 يناير 2017)، فتح تحقيق في فصل البنك العربي لموظفين سعوديين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

جاء ذلك بعدما أنشأ نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “البنك العربي يفصل موظفين سعوديين” نشروا خلاله صورًا لقرارات الإدارة بإنهاء خدمتهم، مطالبين وزارة العمل بالتدخل ووضع لحد لما اعتبروه تجاوزًا فاق حده تجاه توجهات التوطين بالمملكة.

ويأتي إعلان الوزارة لفتح التحقيق بعد أيام قليلة من واقعة مشابهة بشركة عبداللطيف جميل، حيث فتحت الوزارة التحقيق في إرسال إدارة الشركة لعدد من موظفيها عبر بريدهم الإلكتروني لإخطارهم بإنهاء خدمتهم دون توضيح الأسباب.