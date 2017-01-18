اللجنة السياحية تعقد اجتماعها الخامس

تعقد الغرفة التجارية الصناعية بتبوك ممثلة في اللجنة السياحية غداً الخميس اجتماعها الخامس بمشاركة فرع هيئة السياحة والتراث الوطني في منطقة تبوك برئاسة رئيس اللجنة السياحية ابراهيم بن عاصي ومدير عام فرع الهيئة ناصر الخريصي وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية السياحية بمنطقة تبوك .

من جانبه ذكر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بتبوك المهندس مبارك القحطاني أن هذا الاجتماع يأتي ضمن دور الغرفة لدعم وتشجيع أصحاب الأعمال وتعريفهم بالمجالات المتاحة للاستثمار وتوفير المعلومات والبيانات التي تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.