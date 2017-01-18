 الأسهم السعودية تهبط 20 نقطة .. و”المواد الأساسية” أبرز “الضاغطين” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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الأسهم السعودية تهبط 20 نقطة .. و”المواد الأساسية” أبرز “الضاغطين”

الأسهم السعودية تهبط 20 نقطة .. و”المواد الأساسية” أبرز “الضاغطين”
المناطق _الرياض

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 20 نقطة فقط في جلسة أمس لتغلق عند 6853 نقطة مع تراجع معظم القطاعات والأسهم. جاء التراجع بضغط من قطاع المواد الأساسية بقيادة “سابك” المتراجع بنحو 0.2 في المائة وذلك قبل إعلان الشركة عن نتائجها المالية، التي من المقرر أن تعلن اليوم.
وحتى كتابة التقرير هناك أكثر من 90 شركة أعلنت عن نتائجها المالية ومجمل الأرباح تجاوزت 40 مليار ريال، ولا تزال هناك شركات قيادية مؤثرة في قطاع المصارف أو المواد الأساسية لم تعلن بعد، وحتى الآن معظم الشركات رابحة ومحققة للنمو، وهذا مؤشر ايجابي في حال استمراره، حيث سيحسن معنويات المتعاملين ونظرتهم للعام الجاري رغم التحديات المقبلة على القطاع الخاص، إلا أن ظهور عدد من الشركات التي تستهلك الطاقة واللقيم بشكل كثيف واستطاعت أن تتكيف مع ارتفاع الأسعار بضبط المصاريف وتحسين جودة الإنتاج يظهر مرونة جيدة للقطاع في تحمل المتغيرات المقبلة التي ستؤثر في هيكل المصاريف. المؤشر العام أغلق عند حاجز دعم مهم عند 6850 نقطة واستقرار المؤشر عند هذا المستوى على الأقل مهم للحفاظ على النظرة الإيجابية للفترة المقبلة.

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 6873 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 6898 نقطة رابحا 0.4 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 6840 نقطة فاقدا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 6853 نقطة فاقدا 20 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. ارتفعت قيم التداول 20 في المائة إلى 4.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 16 في المائة إلى 242 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 1.3 في المائة، أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة إلى 130 ألف صفقة.

أداء القطاعات
ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة “الصناديق العقارية المتداولة” بنسبة 3.7 في المائة، يليه “تجزئة الأغذية” بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا “التأمين” بنسبة 0.9 في المائة. وتصدر المتراجعة “السلع طويلة الأجل” بنسبة 3.7 في المائة، يليه “المرافق العامة” بنسبة 3.2 في المائة، وحل ثالثا “الطاقة” بنسبة 2.3 في المائة.
وكان الأعلى تداولا “التأمين” بنسبة 32 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه “المواد الأساسية” بنسبة 19 في المائة بقيمة 876 مليون ريال، وحل ثالثا “المصارف” بقيمة 673 مليون ريال بنسبة 15 في المائة.

أداء الأسهم
تداولت السوق 171 سهما، تراجع 64 في المائة مقابل ارتفاع البقية واستقرار أربعة أسهم. وتصدر الأسهم المرتفعة “بروج للتأمين” بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 26.80 ريال، يليه “الدرع العربي” بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 53.75 ريال، وحل ثالثا “المواساة” بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 144.94 ريال.
في المقابل تصدر المتراجعة “لازوردي” بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال، يليه “أميانتيت” بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 7.05 ريال، وحل ثالثا “السعودي الألماني” بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 68.73 ريال.
وكان الأعلى تداولا “الإنماء” بقيمة 473 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه “سابك” بقيمة 434 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا “دار الأركان” بنسبة 3 في المائة بقيمة 146 مليون ريال.

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