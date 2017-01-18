 عقد شراكة بين “مطارات الرياض” و الخطوط السعودية للشحن لـ25 عاماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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عقد شراكة بين “مطارات الرياض” و الخطوط السعودية للشحن لـ25 عاماً

عقد شراكة بين “مطارات الرياض” و الخطوط السعودية للشحن لـ25 عاماً
المناطق _الرياض

وقعت شركة مطارات الرياض عقد شراكة استراتيجية تجارية لمدة (25) عاماً مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة برعاية من الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض، لإعادة تأهيل مبنى الشحن الجوي الحالي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتوسعته بجانب لإنشاء مركز متكامل للشحنات المبردة والصادرة، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الاول من العام 2019.
وأكد مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات المهندس طارق العبدالجبار، أن تجديد عقد الشراكة الاستراتيجية التجارية مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة يأتي امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بجودة عالية، وأشار الى أن الطلب على الخدمات اللوجستية الجوية في المملكة مرتفع جداً، ويتسع لأكثر من مشغل مناولة شحن جوي، لذا ستطرح الهيئة رخصة مشغل الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض في فبراير القادم، حيث ياتي ذلك بعد الانتهاء من ترسية منافسة رخصة مشغل الشحن الجوي الثانية في مطار الملك فهد بالدمام والتي فازت بها شركة خدمات مطار سنغافورة العام الماضي.

وشدد العبدالجبار على أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تطوير البنى التحتية في مطارات المملكة لخلق طاقات استيعابية لاحتواء الطلب المتزايد على حركة الشحن الجوي في المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مما سيؤدي الى خلق فرص عمل كثيرة للمواطنين.

 

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