“هادي” يتصل برئيس هيئة الأركان.. والأحمر يتابع جبهات القتال

أجرى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي -الأربعاء (18 يناير 2017)- اتصالًا هاتفيًّا برئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن محمد على المقدشي.

واطلع “هادي” على تطورات الأوضاع وسير العمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات والانتصارات التي حققها أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية في نهم وشبوة وتعز والجوف، وغيرها من المواقع.

وخلال الاتصال هنّأ هادي جميع الضباط والصف والجنود ورجال المقاومة المرابطين في الجبهات على الانتصارات العظيمة والملاحم البطولية التي يحققونها في مختلف مواقع الشرف والبطولة على قوى الدمار والخراب التابعة للحوثيين وصالح.

وشدد على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات وتطهير كل أرجاء الوطن من براثن العابثين بأمن واستقرار الوطن، وصولًا إلى تحقيق حلم اليمنيين المنشود في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد، والتوزيع العادل للثروة والسلطة التي يتوق لها كل أبناء الشعب اليمني.

وأكّد رئيس هيئة الأركان العامة، على أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات ماضون في مشروعهم الوطني الرامي إلى إنهاء الانقلاب، وتخليص الوطن من المليشيا الانقلابية التي عاثت في الأرض فساد وقتلت النفس المحرمة ودمرت البنى التحتية خدمة منها لقوى خارجية لا تريد لليمن وشعبه الأمن والاستقرار.

الأحمر يتابع

إلى ذلك، اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، على تقرير عن تطورات الأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات وجهود استكمال استعادة الوحدات العسكرية وإعادة تنظيمها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي وقائد قوات التحالف بمحافظة مأرب العميد الركن إبراهيم الحربي، وأشاد نائب الرئيس بالتقدم الميداني الذي يحرزه الأبطال في مختلف الجبهات والنجاحات التي تحققت في هذا الإطار وفي إطار تنظيم الوحدات العسكرية.

وشدد على مضاعفة الجهود وبذل أقصى جهد في المتابعة المستمرة وتنفيذ الخطط الميدانية والتدريب والتأهيل والصبر والتضحية، بما يحقق استعادة الدولة وإفشال مخططات الانقلاب. وثمّن الفريق الركن علي محسن صالح الدور الكبير والبارز الذي لعبته دول التحالف. مقدمًا بالشكر الجزيل لتلك الأدوار، وبالأخص الدعم المستمر للملكة العربية السعودية الشقيقة في شتى المجالات.

وأقرّ اجتماع برئاسة هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي (ضم اللجان الأمنية بمحافظات مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء)، آلية الانتشار الأمني في المدن المحررة، واستعرض الاجتماع بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن، اللواء الركن أحمد الموساي، الأوضاع الأمنية في المحافظات الأربع والسبل الكفيلة بضبط الأمن في المناطق المحررة فيها، بالتعاون مع قوات الجيش، وشدد على أهمية الانتشار الأمني في المناطق المحررة مؤخرًا، خصوصًا في محافظتي صنعاء والجوف، بما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار فيها.

وأشاد الاجتماع بأداء أجهزة الأمن في مأرب والجوف والنجاحات الكبيرة التي تحققها في ضبط المخربين واحباط المخططات الإجرامية للانقلابيين، بحضور مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد جغمان الجنيدي.

اجتماع عسكري

وناقش رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي، مع رؤساء هيئات وزارة الدفاع، آلية تفعيل مدارس ومراكز التدريب والتأهيل العسكرية لرفع كفاءة الجيش وتعزيز مهارات منتسبيه في مختلف المجالات.

وأقرّ الاجتماع الإجراءات الخاصة باستقبال الضباط والجنود من القوات المسلحة، العائدين الى وحداتهم، التي تتواجد في المحافظات المحررة، بسبب ممارسات المليشيا الانقلابية التي تستهدف القوات المسلحة والأمن.

وأكّد رئيس الأركان، على أهمية أن تضطلع الهيئات بأدوارها ومهامّها بالشكل المطلوب خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن ذلك يتطلب عملًا استثنائيًّا يواكب التحركات والانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة في مختلف المحاور والجبهات.