 يرويها منفذ الهجوم تفاصيل جديدة لليلة الدامية بملهى إسطنبول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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يرويها منفذ الهجوم تفاصيل جديدة لليلة الدامية بملهى إسطنبول

يرويها منفذ الهجوم تفاصيل جديدة لليلة الدامية بملهى إسطنبول

كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات التركية مع منفذ هجوم الملهى الليلي بإسطنبول، تفاصيل العملية التي بدأت بتعليمات من الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا، وحتى تنفيذ المجزرة في الملهى، وإلى أن ألقت قوات الأمن التركية القبض عليه يوم الإثنين الماضي.

وذكرت صحيفة “حرييت” وقناة “سي أن أن ترك”، مقتطفات من عملية استجوابه قال خلالها إنه كان يفترض أولا أن يستهدف ساحة تقسيم في وسط إسطنبول التي تعج بالسياح لكنه قام بتغيير خطته بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

وقال منفذ الهجوم، الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف بعد اعتقاله “تلقيت تعليمات من الرقة. تلقيت أوامر بتنفيذ هجوم في ساحة تقسيم ليلة رأس السنة”.

وأوضح بأنه توجه إلى ساحة تقسيم في إسطنبول لعملية استشكاف والتقط فيها صورا أرسلها إلى أشخاص في الرقة. ويظهره شريط فيديو بثته وسائل الأعلام التركية وهو يصور نفسه في ساحة تقسيم في تاريخ لم يحدد.

وأضاف “توجهت إلى ساحة تقسيم ليلة رأس السنة لكن الإجراءات الأمنية كانت كبيرة. ولم يكن من الممكن أن أنفذ هجوما فعاودت الاتصال بالشخص الذي أصدر الأوامر لي”.

وبعد أن تلقى تعليمات بإيجاد هدف آخر في المنطقة استقل سيارة أجرة وجال على طول الساحل ورصد ملهى رينا الليلي الذي كان “هدفا مناسبا لشن هجوم. للوهلة الأولى لم يكن هناك تدابير أمنية مشددة”.

وسير الهجوم معروف، فبعيد منتصف الليل اقتحم مدخل الملهى وقتل شرطيا كان يتولى الحراسة ودخل إلى القاعة حيث فتح النار على الناس ما أدى إلى مقتل 39 شخصا بينهم العديد من الأجانب.

ولاذ المهاجم بالفرار واعتقل ليل الإثنين الثلاثاء في إسطنبول مع أربعة أشخاص بعد عملية مطاردة شارك فيها مئات الشرطيين.

 

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