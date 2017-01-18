مصر تدرج محمد أبوتريكة إلى قائمة الإرهاب المناطق _مصر

قال محامي محمد أبو تريكة نجم كرة القدم السابق لرويترز إن السلطات المصرية أدرجت لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم السابق على قائمة الإرهاب بسبب مزاعم صلته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وكانت لجنة مشكلة للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول اللاعب السابق، وينفي أبو تريكة تقديم أي دعم للجماعة التي تقول إنها سلمية. لكنه اعتُبر داعما لحملة انتخاب مرسي في 2012. وعبر مصريون عن صدمتهم من القرار. وقال يسري عبد الحميد “هذا ظلم. يعني هذا جزاء إن أبو تريكة عمل حاجات للبلد يحصل فيه كده. وبعدين لعلمك شعبية أبو تريكة هنا في البلد أحسن من رئيس الجمهورية”، وقالت منى محمد “لا أعرف ماذا أقول. لقد صدمنا. أنا فوجئت. عندما فتحت التلفزيون صدمت بهذا الخبر. أريد أن أقول أنه حتى أولادي يشعرون بالحزن.” ويلزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 وانتقدته بشدة جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام. وتواجه مصر أكبر الدول العربية سكانا أعمال عنف متنامية في شمال سيناء حيث تنشط جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية. وشهدت القاهرة ومدن أخرى هجمات شنها متشددون. وأبو تريكة لاعب الوسط السابق الذي قاد منتخب مصر لنحو عشر سنوات موجود حاليا في الجابون لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، ورفض محاميه محمد عثمان تحديد موعد عودته إلى البلاد لكنه قال إنه سيطعن على القرار الذي أصدرته محكمة جنايات بالقاهرة، وأضاف عثمان أن القرار شمل زهاء 1400 شخص آخرين اعتبروا أن لهم صلات مزعومة بالإخوان المسلمين.