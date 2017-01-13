بالفيديو : الهلال ينجو من فخ القيصومة بهدفين لهدف في كأس الملك

تأهل الفريق الهلالي بصعوبة من دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث قلب تأخره أمام ضيفه القيصومة إلى فوز بهدفين لهدف في لقاءهما على ملعب الامير فيصل بن فهد بالرياض .

وكان القيصومة هو من افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الاول عبر محترفه بابا ديوب في الدقيقة 46 ، لكن سالم الدوسري عادل النتيجة للهلال في الدقيقة 66 ، نجح بعدها المهاجم ياسر القحطاني في حسم النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 78 ، لينجح بذلك الهلال في الفوز بهدفين لهدف و يتأهل الى ربع النهائي من المسابقة في انتظار الفائز من لقاء أحد و الوحدة .