 بالفيديو : الهلال ينجو من فخ القيصومة بهدفين لهدف في كأس الملك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو : الهلال ينجو من فخ القيصومة بهدفين لهدف في كأس الملك

المناطق _جده

تأهل الفريق الهلالي بصعوبة من دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث قلب تأخره أمام ضيفه القيصومة إلى فوز بهدفين لهدف في لقاءهما على ملعب الامير فيصل بن فهد بالرياض .

وكان القيصومة هو من افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الاول عبر محترفه بابا ديوب في الدقيقة 46 ، لكن سالم الدوسري عادل النتيجة للهلال في الدقيقة 66 ، نجح بعدها المهاجم ياسر القحطاني في حسم النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 78 ، لينجح بذلك الهلال في الفوز بهدفين لهدف و يتأهل الى ربع النهائي من المسابقة في انتظار الفائز من لقاء أحد و الوحدة .

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