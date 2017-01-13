عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم سمو أمير جازان يقلد ” 32 ” ضابطاً رتبهم الجديدة من منسوبي الأمن العام بالمنطقة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة اليوم “امس” ، ” 32 ” من ضباط منسوبي شرطة المنطقة بالأمن العام رتبهم الجديدة، وذلك بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على ترقيتهم من رتبة ملازم اول إلى رائد.

وهنأ سمو أمير جازان الضباط المرقين بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق و السداد في أعمالهم، منوهاً بدور رجال الأمن وجهودهم المتواصلة في خدمة المواطن وحماية الوطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته.

من جهتهم رفع الضباط المرقون خالص شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية – حفظهما الله – على هذه الثقة الغالية، ولسمو أمير منطقة جازان على تقليده لهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

حضر مراسم التقليد نائب مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني .