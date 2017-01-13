 الحمزي يحصد المركز الاول في مجال لخطب بالنادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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الحمزي يحصد المركز الاول في مجال لخطب بالنادي

الحمزي يحصد المركز الاول في مجال لخطب بالنادي
المناطق _جازان
اختتم نادي الطاقة للتوستماسترز بجازان مساء أمس السباق السنوي لعام 2017 م والذي يأتي ضمن فعاليات نادي الطاقة للتوستماسترز  بجازان  وذلك بمقر المركز  الثقافي
وأشتمل السباق على العديد من المحاور في مجالات الخطب العالمية والخطب الارتجالية والخطب الفكاهية والتقيم  وخطب الهدف.
حيث  حصد المركز الأول في الخطب العالمية التوستماسترز  خالد الحمزي فيما حصل التوستماسترز علي طاهري على المركز الأول في الخطب الإرتجالية والتتوسماسترز حسين الخبراني في الخطب الفكاهية والتوستماسترز على المعيني  في التقييم.
الجدير بالذكر أن أندية التوستماسترز العالمية  تهدف إلى تطوير مهارة الخطابة والقيادة ويوجد  320 نادي بالمملكة  ومنها 17 نادي بالمنطقة الجنوبية و 5 أندية بمنطقة جازان.

 الحمزي الفائز بالمركز الاول في الخطب العالمية

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