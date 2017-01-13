الحمزي يحصد المركز الاول في مجال لخطب بالنادي

اختتم نادي الطاقة للتوستماسترز بجازان مساء أمس السباق السنوي لعام 2017 م والذي يأتي ضمن فعاليات نادي الطاقة للتوستماسترز بجازان وذلك بمقر المركز الثقافي

وأشتمل السباق على العديد من المحاور في مجالات الخطب العالمية والخطب الارتجالية والخطب الفكاهية والتقيم وخطب الهدف.



الجدير بالذكر أن أندية التوستماسترز العالمية تهدف إلى تطوير مهارة الخطابة والقيادة ويوجد 320 نادي بالمملكة ومنها 17 نادي بالمنطقة الجنوبية و 5 أندية بمنطقة جازان. حيث حصد المركز الأول في الخطب العالمية التوستماسترز خالد الحمزي فيما حصل التوستماسترز علي طاهري على المركز الأول في الخطب الإرتجالية والتتوسماسترز حسين الخبراني في الخطب الفكاهية والتوستماسترز على المعيني في التقييم.الجدير بالذكر أن أندية التوستماسترز العالمية تهدف إلى تطوير مهارة الخطابة والقيادة ويوجد 320 نادي بالمملكة ومنها 17 نادي بالمنطقة الجنوبية و 5 أندية بمنطقة جازان.

الحمزي الفائز بالمركز الاول في الخطب العالمية