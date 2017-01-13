 نجاح أول عمليه تثبيت للقفص الصدري بمستشفى الملك فهد بالباحه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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نجاح أول عمليه تثبيت للقفص الصدري بمستشفى الملك فهد بالباحه

نجاح أول عمليه تثبيت للقفص الصدري بمستشفى الملك فهد بالباحه
المناطق _عبدالرحمن سفر
اجراء فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالباحة باشراف مباشر من الدكتور حسن الزندي استشاري جراحة الصدر رئيس اقسام الجراحه بالمستشفى اول عمليه من نوعها بالمستشفى  لمريض سعودي يبلغ من العمر٢٣سنه تعرض لحادث مروري ادى الى كسر في عظمة القفص نتج عنه الآم شديده وتشوه في الصدر مما تطلب تدخل جراحي عاجل وذلك بعمل تثبيت للكسر باستخدام شريحه مصنوعة من مادة التيتانيوم عالية التصنيع وذات جودة عالية
واوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة الأستاذ طارق الغميضي  بانه شارك في اجراء هذه العمليه الدكتور سلام عمران اخصائي الجراحه والدكتور احمد التهامي استشاري التخدير والدكتور ياسر القاسمي اخصائي التخدير وفني العمليات عبدالله الغامدي مفيدا بان  العمليه استغرقت مايقارب الساعه والنصف والمريض يتمتع بصحه جيده ولله الحمد وفِي طور الخروج من المستشفى .
 وقدم الطاقم الطبي شكره وتقديره للدعم الكبير من قبل مدير عام صحة الباحة الدكتور عبده الزبيدي وتوفير مثل هذه التجهيزات المتقدمة والتي لم تكن متاحه بالسابق
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