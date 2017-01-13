نجاح أول عمليه تثبيت للقفص الصدري بمستشفى الملك فهد بالباحه

اجراء فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالباحة باشراف مباشر من الدكتور حسن الزندي استشاري جراحة الصدر رئيس اقسام الجراحه بالمستشفى اول عمليه من نوعها بالمستشفى لمريض سعودي يبلغ من العمر٢٣سنه تعرض لحادث مروري ادى الى كسر في عظمة القفص نتج عنه الآم شديده وتشوه في الصدر مما تطلب تدخل جراحي عاجل وذلك بعمل تثبيت للكسر باستخدام شريحه مصنوعة من مادة التيتانيوم عالية التصنيع وذات جودة عالية

واوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة الأستاذ طارق الغميضي بانه شارك في اجراء هذه العمليه الدكتور سلام عمران اخصائي الجراحه والدكتور احمد التهامي استشاري التخدير والدكتور ياسر القاسمي اخصائي التخدير وفني العمليات عبدالله الغامدي مفيدا بان العمليه استغرقت مايقارب الساعه والنصف والمريض يتمتع بصحه جيده ولله الحمد وفِي طور الخروج من المستشفى .

وقدم الطاقم الطبي شكره وتقديره للدعم الكبير من قبل مدير عام صحة الباحة الدكتور عبده الزبيدي وتوفير مثل هذه التجهيزات المتقدمة والتي لم تكن متاحه بالسابق