 وزير الإسكان: أولوية قروض الصندوق العقاري لمن تملّكوا منازل بعد التقديم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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وزير الإسكان: أولوية قروض الصندوق العقاري لمن تملّكوا منازل بعد التقديم

وزير الإسكان: أولوية قروض الصندوق العقاري لمن تملّكوا منازل بعد التقديم
المناطق _الرياض

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة انتهت من تجهيز البنية التحتية لـ 75 ألف قطعة أرض، أصبحت جاهزة للتسليم، للمستحقين خلال عام 2017.

وقال خلال استضافته في القناة السعودية مساء اليوم: “فيما يخص الـ 85 ألف قرض تمويلي لقوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية ستكون الأولوية وفق ضوابط منها تملك المنزل بعد التقديم”.

وأضاف: “سيتم تحديد قيمة القرض التمويلي ونسبة الفوائد حسب مصفوفة وشرائح للأسر حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة”.

وقال: “قيمة القرض سيكون حدها الأقصى 500 ألف ريال وسيسمح التضامن بين الرجل وزوجته، فيما ستكون قيمة القرض حسب القدرة الشرائية والقدرة على السداد”.

وحث الوزير قوائم انتظار الصندوق لتحديث بياناتهم لكي لا تتأخر عملية تأهيلهم للحصول على القروض مشيراً إلى أن الصندوق سيخفض فترة الانتظار من 11 سنة إلى خمس سنوات.

وبين “الحقيل” أن الصندوق العقاري سيوفر في 15 فبراير آلة حاسبة يعرف من خلالها المستحق أحقيته للدعم بكل شفافية.

وعن المنتجات السكنية البالغ عددها 120 ألف وحدة سكنية قال: “15% جاهزة للتسليم خلال 2017 والبقية سيتم تخصيصها وستسلم خلال ثلاث سنوات”.

وتحدث الوزير خلال اللقاء عن عدد من الأمور والموضوعات الإسكانية.

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