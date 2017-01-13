 450 مليون دولار من البنك الدولي لدعم فقراء اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ليبيا.. سلطات مطار طبرق تمنع طائرة المبعوث الأممي من الهبوط للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة أم القرى دراسة علمية تثبت علاج قرآني لاكتئاب الولادة القوات السنغالية: سندخل غامبيا ما لم يترك جامع السلطة تعرف على فوائد البنجر او الشمندر فيس بوك بميزه جديده تعرّف عليها الصحة تتخلّى عن مركزية قرارات الإيفاد والابتعاث 450 مليون دولار من البنك الدولي لدعم فقراء اليمن طلاق زوجين بعد 17 يوماً من زفافهما بسبب “تطفيش الوالدين” ! وزير الإسكان: أولوية قروض الصندوق العقاري لمن تملّكوا منازل بعد التقديم “نبراس” يحمي بيئات العمل من المخدرات نجاح أول عمليه تثبيت للقفص الصدري بمستشفى الملك فهد بالباحه

450 مليون دولار من البنك الدولي لدعم فقراء اليمن

450 مليون دولار من البنك الدولي لدعم فقراء اليمن
المناطق _واشنطن

أعلنت مجموعة البنك الدولي، اليوم، عن منحتين جديدتين لليمن بإجمالي 450 مليون دولار لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفا ومعاناة من السكان في جميع المحافظات.

وستمول المنحتان الجديدتان المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم، مشروعان يهدفان إلى تزويد النساء والأطفال الأكثر ضعفا بسبل الحصول على الخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية، وبتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقراً، كما ستقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.

وستعمل المنحة الأولى المقدمة بمبلغ 250 مليون دولار على توسيع نطاق مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات الجاري تنفيذه حاليا لتوفير فرص الحصول على دخل مالي لمليوني يمني من الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك النساء والشباب والنازحون.

وستمول المنحة الثانية بمبلغ 200 مليون دولار المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية الذي يهدف إلى الحفاظ على قدرة النظم الصحية القائمة، مع توفير الخدمات الصحية والتغذية لحوالي 7 ملايين يمني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>