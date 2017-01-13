الصحة تتخلّى عن مركزية قرارات الإيفاد والابتعاث

أصدر مدير عام شؤون الموظفين بوزارة الصحة، مرجان مبارك المرجان، تعميمًا مهمًا، يخص تحويل إصدار قرارات الإيفاد والابتعاث من إدارة شؤون الموظفين بالوزارة إلى إدارات شؤون الموظفين المديريات، وذلك عند اكتمال صدور قرارات الإيفاد والابتعاث من وزارة الخدمة.

وكشف التوجيه أنه بناءً على موافقة وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، وما تم الاتفاق عليه بين الإدارات المعنية حول مراجعة إجراءات مركزية إصدار قرار الابتعاث الدراسة أو التدريب في الخارج، وقرارات الإيفاد للدراسة في الداخل لمنسوبي الوزارة بمختلف قطاعات الوزارة بالمملكة من قبل إدارة شؤون الموظفين والإدارة العامة لبرامج التشغيل، وما ترتّب على ذلك من تأخير في تسجيل القرارات من قبل جهات عمل المبتعثين الموفدين من خلال نظام شؤون الموظفين ونظام التشغيل الذاتي الآلي، مما يؤدّي إلى استمرار صرف رواتب شهرية ومزايا مالية دون وجه حق.

وأشار التوجيه إلى أنه حرصًا من الوزارة على توفير الجهد والوقت للمبتعث، والمتدرب، والموفد لمراجعة جهة الاختصاص بالوزارة لإصدار القرار.

وأكّد التوجيه أنه، بناءً على ما ذُكر في السابق، تقرّر منح صلاحيات إصدار قرارات الإيفاد والابتعاث لمديرية الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، بحيث ترسل جميع الموسوعات من إدارة التدريب والابتعاث بوزارة الصحة بعد اكتمالها من وزارة الخدمة إلى المديرية لإصدار القرار.

ويأتي القرار في إطار حزمة من القرارات التي صدرت من إدارة شؤون الموظفين بالوزارة للتسهيل على الموظفين في تلقّي خدماتهم بكل سهولة وبشكلٍ آلي يضمن السرعة والدقة في الإجراء، والإدارة تسابق الزمن لمواكبة المتغيرات الحديثة بدعمٍ مباشر من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومتابعة وإشراف مستمر من مدير عام شؤون الموظفين مرجان المرجان.