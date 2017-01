فيس بوك بميزه جديده تعرّف عليها

سيكون بمقدور من يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مشاركة المزيد من المحتوى عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فبصرف النظر عن روابط المواقع الأخرى والصور، أصبح يمكن للمستخدمين مشاركة التعليقات التي يتم كتابتها على منشورات بعينها.

ورُصدت الميزة الجديدة التي يتم اختبارها من قبل Matt Navarra، من موقع THE NEXT WEB الهولندي، الذي أوضح أن هناك زر share جديد بجانب like وreply في كل تعليق، وبمجرّد مشاركة التعليق، سيظهر بالطريقة نفسها التي تظهر بها المشاركات الأخرى.