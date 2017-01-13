تعرف على فوائد البنجر او الشمندر

لكل محبي الشمندر تعرف معنا على اهم فوائد البنجر او ما يعرف بالشمندر وقيمته الغذائية العالية بالاضافة الى فوائده للحامل والبشرة والصحه حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال



يتسائل البعض ما هو الشمندر هو الذى يسميه البعض البنجر وهو يعد من احد المواد الهامه التى تدخل فى صناعه السكر فهو يحتوى على الكثير من المعادن مثل الكبريت والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور. والشمندر بلونين الابيض وهو الذى يدخل فى صناعة السكر والارجوانى المحمر و هو الذى يصلح للاكل ويؤكل مطبوخ او نيىء بأعتباره سلطه بدون تقشير الجلد للحفاظ على جميع عناصره الغذائيه.

الشمندر من أكثر الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية المتنوعة، والذي يمكن استخدامه في العديد من وصفات الطبخ. وعلى الرغم من ذلك، فهو غير مفضل لدى العديد من الأشخاص. من أكثر الحقائق الصحية المفيدة حول الشمندر، هو أنه مصدر غني بالحديد، ومن ثم فإنه يلعب دور حيوي في الحفاظ على صحة الجهاز الدوري في الجسم. لذلك، ينصح بإدراج الشمندر في النظام الغذائي اليومي بأشكال مختلفة لتحسين الصحة العامة.



المكونات الغذائية للشمندر

كوب من الشمندر حوالي 136 جرام يحتوي على 58 سعر حراري، 0 جرام من الدهون والكوليسترول، 106 مجرام من الصوديوم، و13 جرام من الكربوهيدرات. كما يحتوي على 2.2 جرام من البروتين، 6.7 جرام من فيتامين C، 0.1 مجرام من فيتامين E، 0.3 ميكروجرام من فيتامين K، وحوالي 148 ميكروجرام من حمض الفوليك. كما يحتوي أيضا على الحديد، الماغنسيوم، المنجنيز، الكالسيوم، الفسفور، والبوتاسيوم.

تتلخص فوائده

-يفيد المصابين بفقر الدم حيث يزيد معدل الهيموجلوبين في الدم.

-يعالج مرضى تصلب الشرايين.

-يعالج الضغط الدم المنخفض.

-يفيد في علاج إضطرابات الدورة الدموية.

-يفيد ذوي المزاج العصبي.

-يزود الجسم بالأكسجين النقي كما يساعد الرئتين في أداء وظيفتها النفسية .

-يفتح الشهية ويهضم بسرعة وسهولة .

-يفيد تناوله بإنتظام على تخفيف الامساك المزمن والبواسير.

-يقلل من التصبغات الجلدية مثل إسمرار الرقبة .

-يقلل من تساقط الشعر ويحارب القشرة .

-يوقف الإفرازات المهبلية والنزيف.

أما الشمندر الأبيض فهو يعمل على ترطيب الجسم وكسبه مناعة عامة ونشاطاً.





فوائد صحية لتناول الشمندر

1- لصحة الدم

فالشمندر يحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد في العديد من التفاعلات الأيضية للجسم. كما يساعد أيضا على تكوين الدم بشكل سليم، مما يعمل على تحسين الصحة بشكل عام.



2- الوقاية من فقر الدم

الشمندر مصدر غني بالحديد مما يساعد على تكوين الهيموجلوبين في الدم، ومن ثم فهو أساسي للوقاية من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.



3- لا يحتوي على الدهون المشبعة

قد ينصح بتجنب تناول بعض الخضروات نتيجة احتواءها على نسبة كبيرة من الدهون. لكن الشمندر يعتبر الخيار الصحي حيث يحتوي على 0% من الدهون.

4- الكربوهيدرات

مثل جميع المغذيات الأساسية، الكربوهيدرات ضرورية للجسم لإتمام عملية التمثيل الغذائي. لذلك، يمكن الحصول على الكربوهيدرات اللازمة للجسم من الشمندر.



5- الألياف الغذائية

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين عملية الهضم. فالألياف الغذائية تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة في الجسم.



6- حمض الفوليك

الشمندر يحتوي على حمض الفوليك اللازم لإنتاج الخلايا الجديدة في الجسم، كما أنه أساسي لإصلاح الخلايا التالفة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مفيد جدا خلال فترة الحمل، حيث يعمل على منع تشوهات الجنين. وهو أيضا معروف بخواصه العلاجية المختلفة.



7- لأمراض القلب

قد أثبتت الأبحاث أن تناول الشمندر ضمن النظام الغذائي يساعد على مكافحة أمراض القلب.



8- الوقاية من السرطان

عند تناول الشمندر بانتظام، فهو يساعد على الوقاية من السرطان، كما أنه ممتاز لمنع الإصابة بسرطان القولون.



9- مضادات الأكسدة

حيث يوفر الشمندر مزيج فريد من مضادات الأكسدة للجسم. فتعمل مضادات الأكسدة جنبا إلى جنب مع الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة على الوقاية من السرطان، أمراض القلب، والشيخوخة.



فوائد الشمندر الاحمر

تتمثل اهمية و فوائد البنجر الاحمر في انه يفيد المرضى المصابين بفقر الدم لانه يزيد مستوى الهيموجلوبين فى الدم كما يساعد فى علاج مرضى تصلب الشرايين و يفيد فى مساعدة المرضى المصابين بضغط الدم المنخفض.

ايضا من فوائد الشمندر الاحمر انه يفيد فى تهدئة الاعصاب لمرضى المزاج العصبى و يساعد الرئتين فى اداء وظيفتها بتزويد الجسم بالاكسجين النقى. كما يفتح الشهيه للأكل لذوى البنيه النحيفه ويساعد ايضا على الهضم بسهوله وبسرعة.

ليس ذلك فقط ولكن الشمندر ايضا يفيد الذين يتناولوة بصورة مستمرة على تخفيف الامساك المزمن ومعالجة البواسير كما يقلل التصبغات الجلدية والتى تعطى مظهر غير مرغوب فيه مثل تصبغات الرقبة. وايضا من فوائده انه يساعد فى وقف الافرازات المهبليه للنساء ويوقف النزيف.

والشمندر الابيض مفيد لكونة يعمل على ترطيب الجسم كله ويكسبه مناعه عامه ويعطيه نشاط وحيويه والقدره على العمل بدون ارهاق او تعب وتحمل الضغوطات.



فوائد الشمندر للحامل

يمتاز الشمندر بمزاياة على صحة المرأة الحامل لاحتوائة على العديد من المصادر ومكملات الغذاء التى يحتاجها الجسم من اهمها حمض الفوليك الذى هو ضرورى جدا فى صحة الجنين ونموه وعلاج عدة مشاكل مثل الانبوب العصبى. ويحتوى على فيتامينات ا/ب/و/ج وكذلك الحديد والفسفور والكالسيوم وهذة الاشياء مفيدة للجنين وصحة الحامل فى نفس الوقت. والشمندر ممكن ان يتناول على هيئة عصير فمن فوائد عصير الشمندر تقوية الحامل وتحسين مناعتها وليس بالاخص الحامل ولكنة مفيد لاى شخص عموما ويساعد ايضا فى علاج نقص الحديد عند الحامل بالأخص لما تحتاجة من حديد لاحتواءة على نسبة كبيرة من الحديد الذى يساعد فى علاج فقر الدم و تقليل نسبة الهيموغلويين الموجود فى الدم.



فوائد الشمندر للبشرة

الشمندر ايضا مفيد جدا فى صحة ونضارة الجلد والبشرة فأليكم طريقة تنظيف الوجة بالشمندر احضرى قطنه طبيه وبلليها فى عصير الشمندر ويجب ان يكون طازج ثم امسحى بها وجهك بالكامل جيدا ثم اتركية على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسلية بالماء الفاتر. وايضا يمكنك اضافة عصير الشمندر الى الماسك الموجود عندك لتحسين جودتة وزيادة قوة مفعوله.

وايضا شرب عصير الشمندر فى الصباح كل يوم لمدة شهر سوف يعود عليكى بنتائج مدهشه. و لعمل عصير الشمندر قومى بوضع الشمندر فى الخلاط مع اضافة قليل من الماء ثم امزجى الخليط ثم قومى بتصفيته ثم اشربيه وهذة الوصفة تستخدم لمدة اسابيع لترى نتائج مبهرة بشرة نظيفة بلا حب شباب او اى عيوب.



فقر الدم

تشبه عصارة الشمندر الاحمر في خصائصها دمنا البشري .إذ يحتوي على الحديد وتعمل على توليد خلايا الدم الحمراء وتزود الجسم الاوكسجين النقي كما تساعد الرئتين في اداء وظيفتها النفسية .



اضطرابات الدورة الدموية

إن عصارة الشمندر الاحمر من افضل المحاليل لترسيب الكالسيوم شكل صناعي وتقوم العصارة مقام الدواء في علاج فرط ضغط الدم .والاضطرابات القلبية ومرض تصلب الشرايين وفي توسع الاوردة .



الامساك و البواسير

يساعد السيلولوز في الشمندر الاحمر على التخلص من الفضلات ، وعلى تخفيف الامساك المزمن ولعلاج البواسير.

وللتمتع بهذه الفوائد الصحية الجمة، ينصح بتناول الشمندر الاحمر طازجاً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من عناصره الغذائية حيث يمكن تناوله بطرق متعددة، كالعصير والسلطة والحساء والعديد من الوصفات المخصصة لإنقاص الوزن و طرد السموم .