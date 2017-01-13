 دراسة علمية تثبت علاج قرآني لاكتئاب الولادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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دراسة علمية تثبت علاج قرآني لاكتئاب الولادة

دراسة علمية تثبت علاج قرآني لاكتئاب الولادة
المناطق - وكالات

وجدت دراسة علمية حديثة أن أسهل علاج لفترة الحزن التي قد تمر بها الحامل قبيل وبعد الولادة هو ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة.

وقام الباحثون بإخضاع المشاركات في الدراسة لاختبارات بغرض تقييم حالتهن النفسية ورصد أعراض الاكتئاب لديهن، إضافة إلى تحديد مستوى النشاط البدني عند كل منهن، وذلك في ثلاث مراحل، الأولى قبل بدء البرنامج، والثانية عقب انتهاء مدة البرنامج التي استمرت ثمانية أسابيع، والثالثة بعد مضي أربعة أسابيع على نهاية البرنامج.

وأفادت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة “العلاج الفيزيائي” التابعة لرابطة العلاج الفيزيائي الأميركية- بانخفاض عدد النساء اللواتي كن يواجهن خطورة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة -قبل بدء الدراسة- إلى النصف تقريباً، وذلك بين الأمهات في المجموعة التي تلقت دروساً تعليمية ومارست تمارين رياضية خاصة.

وخلصت الدراسة إلى أن النسوة اللواتي انضممن إلى البرنامج أظهرن تحسنا في الحالة النفسية وتراجعا في أعراض الاكتئاب بشكل واضح عقب انتهاء البرنامج، مقارنة بالأمهات في المجموعة الأخرى، الأمر الذي امتد تأثيره لأربعة أسابيع لاحقة.

الحقيقة العلمية والحقيقة القرآنية
إذاً الحقيقة العلمية تؤكد على أهمية الحركة والرياضة لعلاج اكتئاب الولادة، وهذا ما أشار إليه القرآن قبل أربعة عشر قرناً، فقد أمر الله السيدة مريم بأن تهز جذع النخلة وأمرها كذلك بألا تحزن، يقول تعالى: {فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا}.. [مريم : 24-26]. فتأملوا كيف ربط النص القرآني بين ممارسة الحركة من خلال هز جذع النخلة {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} وبين عدم الحزن والاكتئاب (أَلَّا تَحْزَنِي).

 

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