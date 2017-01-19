 ليبيا.. سلطات مطار طبرق تمنع طائرة المبعوث الأممي من الهبوط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ليبيا.. سلطات مطار طبرق تمنع طائرة المبعوث الأممي من الهبوط للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة أم القرى دراسة علمية تثبت علاج قرآني لاكتئاب الولادة القوات السنغالية: سندخل غامبيا ما لم يترك جامع السلطة تعرف على فوائد البنجر او الشمندر فيس بوك بميزه جديده تعرّف عليها الصحة تتخلّى عن مركزية قرارات الإيفاد والابتعاث 450 مليون دولار من البنك الدولي لدعم فقراء اليمن طلاق زوجين بعد 17 يوماً من زفافهما بسبب “تطفيش الوالدين” ! وزير الإسكان: أولوية قروض الصندوق العقاري لمن تملّكوا منازل بعد التقديم “نبراس” يحمي بيئات العمل من المخدرات نجاح أول عمليه تثبيت للقفص الصدري بمستشفى الملك فهد بالباحه

ليبيا.. سلطات مطار طبرق تمنع طائرة المبعوث الأممي من الهبوط

ليبيا.. سلطات مطار طبرق تمنع طائرة المبعوث الأممي من الهبوط
المناطق - وكالات

منعت سلطات مطار طبرق في شرق ليبيا، الخاضعة لسلطة الحكومة المدعوة من قبل مجلس النواب في المدينة، المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، من النزول فيه، ورفضن تمكينه من رخصة الهبوط، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى طبرق، وفق ما كشف كوبلر بتغريدة على تويتر الأربعاء.

وقال المبعوث الأممي في تغريدته: “نأسف لإلغاء زيارتنا إلى طبرق التي كانت مقررة اليوم لأسباب تقنية أدت إلى تعذر حصولنا على إذن بالهبوط”، مطالباً بضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة الذين يعملون على الملفات الإنسانية والتطوير بزيارة المدن، لمساعدة الليبيين في شرق البلاد، قائلاً: “إننا نعمل مع شركائنا الليبيين لنتمكن في القريب العاجل من زيارة طبرق، لخدمة الشعب الليبي”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>