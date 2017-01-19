ليبيا.. سلطات مطار طبرق تمنع طائرة المبعوث الأممي من الهبوط

منعت سلطات مطار طبرق في شرق ليبيا، الخاضعة لسلطة الحكومة المدعوة من قبل مجلس النواب في المدينة، المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، من النزول فيه، ورفضن تمكينه من رخصة الهبوط، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى طبرق، وفق ما كشف كوبلر بتغريدة على تويتر الأربعاء.

وقال المبعوث الأممي في تغريدته: “نأسف لإلغاء زيارتنا إلى طبرق التي كانت مقررة اليوم لأسباب تقنية أدت إلى تعذر حصولنا على إذن بالهبوط”، مطالباً بضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة الذين يعملون على الملفات الإنسانية والتطوير بزيارة المدن، لمساعدة الليبيين في شرق البلاد، قائلاً: “إننا نعمل مع شركائنا الليبيين لنتمكن في القريب العاجل من زيارة طبرق، لخدمة الشعب الليبي”.