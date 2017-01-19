 انهيار بصفوف الميليشيا الحوثية في المخا.. وفرار العشرات بعد إخفاء أسلحتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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انهيار بصفوف الميليشيا الحوثية في المخا.. وفرار العشرات بعد إخفاء أسلحتهم

انهيار بصفوف الميليشيا الحوثية في المخا.. وفرار العشرات بعد إخفاء أسلحتهم
المناطق - وكالات

قتل القيادي الميداني الحوثي محمد مطهر حجر، مع عدد كبير من مرافقيه، خلال المعارك التي دارت الأربعاء بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي على مشارف مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز.

وأكد شهود عيان أن انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات حدثت خلال المواجهات، وشوهد العشرات من عناصر الميليشيات يفرون من مناطق المواجهات باتجاه مدينة الخوخة شمال مديرية المخا.

كما لجأ بعض عناصر الميليشيات لاخفاء أسلحتهم أو بيعها والخروج من منطقة المواجهات، بعيداً عن نقاط وحواجز تفتيش الميليشيات الذين يمنعون عناصرهم من الهروب ويجبرونهم على العودة إلى ساحات المواجهات بالقوة.

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