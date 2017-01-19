 اكتشاف نادر في صحراء النفود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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اكتشاف نادر في صحراء النفود

اكتشاف نادر في صحراء النفود
المناطق - الرياض:

اكتشف فريق وحدة الأحافير التابع لهيئة المساحة الجيولوجية ناباً لنوع منقرض من الفيلة، يبلغ طوله مترين وربع المتر “225 سم”، في صحراء النفود بشمال غرب المملكة.

وأفاد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، أن فريق وحدة الأحافير، وأثناء استكمال العمل الميداني المشترك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجامعة أكسفورد البريطانية، ومعهد ماكس بلانك الألماني، وباحثين من أستراليا، وإسبانيا، اكتشف في رسوبيات البحيرات القديمة بصحراء النفود في شمال غرب المملكة ناباً لنوع منقرض من الفيلة، يعد من العينات النادرة ذات الحفظ الممتاز، إذ يحتوي معلومات عن التاريخ الجيولوجي والبيئات والمناخ القديم في شبه الجزيرة العربية.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اكتشفت سابقاً بقايا ثدييات كبيرة منقرضة في نفس المنطقة شملت الفيلة العملاقة، والخيول، والثيران، والغزلان، والمها، والضباع، والكلاب البرية، والطيور الجارحة، حيث تم جمع أكثر من ٨٠%‏، من بقايا فيل عملاق منقرض من نفس الموقع، وجميع هذه العينات معروضة في متحف وحدة الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية .

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