 “الأمم المتحدة”: ترمب سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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“الأمم المتحدة”: ترمب سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي

“الأمم المتحدة”: ترمب سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي
المناطق - وكالات

قالت الأمم المتحدة في توقعاتها الاقتصادية السنوية، إن النمو الاقتصادي العالمي سيتسارع إلى 2.7% هذا العام، وإلى 2.9% في 2018 بعد نمو نسبته 2.2% في 2016.

غير أن المنظمة الدولية ترى حالة من الضبابية نجمت عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتتوقع أن ينخفض النمو البريطاني من 2% مقدرة للعام 2016 إلى 1.1% في 2017 و1.3% في 2018.

وقال ألفريدو كالكانيو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي وسياسات التنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وذلك في مؤتمر صحافي في جنيف، إن “السياسات الضريبية التي يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تكون لها آثار سلبية أيضاً على الاقتصاد العالمي.

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