 شاهد.. غارة جوية تستهدف “دواعش” حاولوا الهرب من الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. غارة جوية تستهدف “دواعش” حاولوا الهرب من الموصل

شاهد.. غارة جوية تستهدف “دواعش” حاولوا الهرب من الموصل
المناطق - وكالات

أظهر فيديو ضربة جوية استهدفت عناصر تنظيم داعش أثناء محاولتهم الهروب من منطقة الرشيدية شمال شرق الموصل – لا يزال خارج سيطرة الأمن العراقي ولم يحرر حتى الآن -، وذلك عبر النهر نحو منطقة مشيرفة في الساحل الأيمن من الموصل.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، تحقيق تقدم كبير في معركة الموصل بالسيطرة الكاملة على جسور المدينة الخمسة على نهر دجلة، والتي تصل نصف المدينة الشرقي، بنصفها الغربي.

فيما استعادت القوات الأمنية أحياء المهندسين والجزائر والعطشانة والدركزلية، ضمن المحور الشرقي من الموصل، مشيرة إلى أن حي الوزراء فقط يفصلها عن السيطرة على الجانب الأيسر من المدينة بالكامل.

ومن جهة حي النبي يونس، استعادت القوات أحياء الجزائر والنعمانية والعطشانة والسويس، وباتت على مشارف المنطقة الأثرية وسط الساحل الأيسر. كما تمكنت من تحرير حيي سنحاريب والزراعة، والسيطرة على الجامع الكبير، الذي كان يسمى بـ”جامع صدام”.

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