 خادم الحرمين يمنع أميرا من تملك أرض حكومية على مساحة 4 ملايين متر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يمنع أميرا من تملك أرض حكومية على مساحة 4 ملايين متر

خادم الحرمين يمنع أميرا من تملك أرض حكومية على مساحة 4 ملايين متر
المناطق- الرياض

نقلت “عكاظ” عن مصادر، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه الجهات الحكومية بمنع إصدار حجة استحكام على أرض في الطائف، تقارب مساحتها 4 ملايين متر مربع، لأحد أمراء الأسرة المالكة.

وذكرت المصادر، أن أميراً سعودياً تقدم بطلب للحصول على صك استحكام على أرض مساحتها 3.7 مليون متر مربع، لكنه لم يقدم أي مستندات شرعية تثبت ملكيته لما يدعيه.

وأضافت المصادر أنه اتضح أن الأرض حكومية، صدر بشأنها أمر في عام 1406هـ. وشددت توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز على ضرورة الحفاظ على الجزء الحكومي من تلك الأرض بموجب الأمر المشار إليه.

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