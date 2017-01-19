 انشقاقات تضرب حرس “المخلوع”.. ومقتل عشرات الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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انشقاقات تضرب حرس “المخلوع”.. ومقتل عشرات الحوثيين

انشقاقات تضرب حرس “المخلوع”.. ومقتل عشرات الحوثيين
المناطق - وكالات

ذكرت مصادر إعلامية أن قائد محور العند السابق اللواء 201 ميكا اللواء مرزوق الصيادي انشق عن الميليشيات الانقلابية، ووصل برفقة عدد من الضباط والجنود إلى محافظة مأرب، معلنا تأييده للشرعية.

فيما أوضح القيادي في المقاومة بمحافظة شبوة ماجد عمير الحارثي، أن 23 مسلحاً من الميليشيات الانقلابية قتلوا في معارك بمديرية عسيلان شمال غرب مدينة عتق.

وقتل 30 مسلحاً من الميليشيات قتلوا في عمليات الساعات الماضية بينهم قيادات بارزة، إضافة إلى السيطرة على مخازن ذخائر وأسلحة، بينها صواريخ “زلزال” مع قواعدها، وخمس عربات بينها مدرعة وشيول ومعدات شق طرق، ومخزن للأدوية.

 

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