شاهد.. قائد في القوات السودانية: “نحن مع المملكة في خندق واحد”

أكد قائد في القوات السودانية، أن السودان في خندق واحد مع السعودية، وأن قواتهما قادرة على ردع كل محاولات المتربصين بأمن المنطقة العربية.

وأضاف العميد بحري ركن محمود محمد إبراهيم قائد التشكيل البحري السوداني المشارك في تمرين “فلك 2″، مخاطباً من تسول له نفسه بتهديد أمن البلدين بأن “يلعب بعيداً”، داعياً إلى تنفيذ المزيد من التدريبات لتطوير القوات ورفع جاهزيتها.

يذكر أن تمرين “فلك 2” انطلقت فعالياته بداية شهر يناير الجاري في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي للمملكة، وهو امتداد لتمرين “فلك 1” الذي أقيم قبل أعوام في ميناء بورسودان السوداني.