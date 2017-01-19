رغم أنه غير مسلم.. بطل العالم للملاكمة صلى في مسجد بدبي فطالبوا بطرده من بريطانيا

طالبت حملة كراهية، بطرد بطل العالم للملاكمة البريطاني أنتوني جوشوا – غير المسلم – من البلاد، بعد نشر صورة له وهو يصلي في مسجد بدبي.

وكان جوشوا قد استغل استراحة أثناء تدريباته للملاكمة ليزور مسجداً في دبي، ونشر صورة له وهو يصلي، على حسابه في “تويتر”، فتعرَّض لإساءات متنوعة، ووابل من الانتقادات من متابعيه ومشجعيه، وآخرين لا يعرفهم.

واستعرت الحملة ضد جوشوا، 27 عامًا، رغم أنه غير مسلم، بعد نشر الصورة برفقة رجلين، وهم يصلون في مسجد عقب التدريبات استعدادًا لمباراته ضد فلاديمير ‏كليتشو يوم 29 أبريل، بلندن، بعد أن علق على الصورة بقوله “إلى جانب الحظ والعمل الجاد والموهبة، تعتبر ‏الصلاة أمراً أساسيًا، سررت بالانضمام لصلاة الظهر وراء أخي”.