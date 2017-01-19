 ثانوية المقريزي تطبق”الملاحظ الرقمي” على لجان الاختبارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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ثانوية المقريزي تطبق”الملاحظ الرقمي” على لجان الاختبارات

ثانوية المقريزي تطبق”الملاحظ الرقمي” على لجان الاختبارات
عادل الزهراني - جدة

أطلقت ثانوية المقريزي بجدة المرحلة الثانية من مشروع الملاحظ الرقمي بعد أن تم تطبيقه العام الماضي على عشرة من الطلاب الأوائل بالمدرسة تم جمعهم في لجنة واحدة .
وأوضح قائد المدرسة خالد البلادي أنه تم في هذا العام توسيع المشروع ليشمل 4 لجان وهي عبارة عن قاعات مزوّدة بالكاميرات التي تستوعب جميع الطلاب الموجودين في القاعات وموصولة بشاشات مراقبة لدى قائد المدرسة وفي غرفة مجاورة للقاعة للّجنة يتواجد فيها الملاحظون بالإضافة لمتابعتها بواسطة جوّال القائد , كما ضم المشروع الملاحظ الرقمي اضافة مشروع التحقق الرقمي بصورة الطالب وبياناته على كل اوراق الأسئلة وفي جميع المواد ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي .

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