 10 معارض تنتظر زوار مهرجان الزيتون بالجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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10 معارض تنتظر زوار مهرجان الزيتون بالجوف

10 معارض تنتظر زوار مهرجان الزيتون بالجوف
الجوف - محمد الحسن

يشهد مهرجان الزيتون بالجوف في دورته العاشرة عدد من المعارض والأجنحة المشاركة حيث يبلغ عدد المعارض المشاركة هذا العام عشرة معارض , والذي ينطلق في 26 من الشهر الجاري ويستمر حتى 5 من شهر جمادى الأولى .
وبين المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ حسين الخليفة أن أول هذه المعارض سيكون معرض الزيتون وهو الأكبر خليجياً ويضم أجنحة للمزارعين يعرضون إنتاجهم من الزيت وزيت الزيتون , ومعرض الأسر المنتجة ويشارك فيه الأسر المنتجة وتعرض إنتاجها من السدو والنسيج والمشغولات اليدوية , ومعرض المأكولات الشعبية ويشارك فيه سيدات يقدمن المأكولات الشعبية المتنوعة , ومعرض شركة سابك حيث تشارك بقافلة العلوم وهي قافلة تقدم العديد من الفعاليات العملية المتنوعة بطرق مختلفة للأطفال , ومعرض براعم التحدي ويضم عدد من المبادرات لذوي الاحتياجات الخاصة , ومعرض الهيئة العامة للرياضة ويضم أنشطة ثقافية متنوعة , والمعارض الحكومية لجهات مختلفة تعرض خدماتها وأعمالها , والمعارض النسائية الخاصة ضمن الفعاليات النسائية , إضافة لخيمة العرض والفعاليات ,و أخيرا معرض التسوق .
وقال الخليفة أن هذه الدورة تعد الأضخم في عدد المعارض والعارضين بأنشطة متنوعة ,وحرصنا على أن تكون نقلة مميزة للمهرجان الذي يحتفل بعامه العاشر , وأكد على أن فعاليات المهرجان ومعارضه محفزه لزيارته , ورحب بالجميع .

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