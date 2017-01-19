الصيعري مشرفًا على وحدة الخطط و البرامج الدراسية بجامعة الجوف

أصدر مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري قرارًا يقضي بتكليف الدكتور حسين بن عيظه الصيعري مشرفًا على وحدة الخطط و البرامج الدراسية و التي تم استحداثها مؤخرًا في جامعة الجوف .

و يعد الدكتور الصيعري من الكفاءات المتميزة و القيادات الإدارية المؤهلة و حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة غرب سيدني ،و درجة الماجستير في التربية من جامعة جريفيث كوينزلاند في استراليا .

و يعمل الدكتور الصيعري حاليًا أستاذًا مساعدًا في قسم المناهج و طرق التدريس و تقلد عدد من المناصب الإدارية في الجامعة من أهمها مدير القبول و التسجيل في كلية المعلمين بالجوف بالإضافة إلى مشاركاته المتعددة في المؤتمرات و الدورات و ورش العمل داخل المملكة و خارجها ، و يملك خبرات عريضة في البرامج و الأنشطة التطوعية و العلمية و البحثية .

هذا و قدم الدكتور الصيعري شكره و تقديره لمعالي الدكتور البشري على هذه الثقة التي منحها إياه مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على الإنجاز في علمه بما يخدم مصلحة الجامعة و داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يعينه على أداء الأمانة و يكون هذا الترشيح دافعًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن ، كما قدم شكره و تقديره للدكتور عيد الحيسوني وكيل جامعة الجوف للشئون التعليمية على ثقته و دعمه المستمر و توجيهاته الموفقة للرقي بالخدمات المقدمة من الجامعة .