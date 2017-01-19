بحث تعاون مشترك بين دار الرعاية ومدينه الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

استقبل مدير عام دار الرعاية بالجوف الاستاذ محمد بستان العنزي صباح أمس في مكتبه مدير الشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي بمدينه الامير محمد بن عبد العزيز الطبية د. منصور العازمي ، حيث التقى بالمسنين وتجول برفقة طبيب الدار بمرافق الدار وتعرف على النزلاء وحالاتهم المرضية تخلل هذا بعض الاحاديث الودية مع النزلاء والموظفين .

من جانبه ذكر مدير عام دار الرعاية محمد بستان العنزي ان هذه الزيارة جاءت للتعرف على الخدمات المقدمة للمسنين في الدار ومايمكن تقديمه للنزلاء من قبل مدينه الامير محمد بن عبد العزيز الطبية من خدمات طبية وعلاجية واستشارية حيث تم مناقشة تامين الادوية للنزلاء والبحث عن الية ميسرة لاستفادة النزلاء من خدمةالعيادات الاستشارية المتنقله التي ستطلقها المدينة الطبية قريبا .

وقدم مدير الدار شكره وامتنانه للدكتورالعازمي باسم مقيمي ومنسوبي دار الرعاية مثمناً له وزملاءه هذه الزيارة المسئوله .