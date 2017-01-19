 تأسيس أول جمعية منذ 20 عاماً في محافظة الخرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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تأسيس أول جمعية منذ 20 عاماً في محافظة الخرمة

تأسيس أول جمعية منذ 20 عاماً في محافظة الخرمة
عادل الزهراني - الطائف

شهدت محافظة الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة تحركات واسعة على جميع الأتجاهات لمواكبة التغيير والتطوير وتحقيق طموحات ولاة الأمر نحو رؤية السعودية 2030.
وتم تأسيس أول جمعية منذ 20عاماً في محافظة الخرمة وهي (جمعية أصدقاء البئيه ) وهي مبادرة من سعادة المهندس /عبدالله الذاهلي الذي بدوره طرح الفكره في المجتمع ولاقت استحسان ورضى الجميع .
وذكر رئيس الجمعية رئيس مركز شعر وشيخ قبيلة الصمله من سبيع الشيخ /راجح بن شباب بن جروه أن هذه الجمعية وهي الآن تحت التأسيس وننتظر الموافقة النهائية من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ،إذ تعتبر الجمعية لها أهميتها الكبرى في محافظة الخرمة لما لهذه المحافظة من تنوع في البيئه من حيث التراكيب الجغرافيه في التضاريس والأوديه والشعاب وحيث تظم محمية محازة الصيد ومحميات خاصه لشباب المحافظة وبدورنا سوف يتم ابراز الجوانب البيئيه والتوعيه بالمحافظة على هذه الثروات الطبيعية التي خصنا بها الله سبحانه وتعالى .

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