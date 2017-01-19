 وصول أول رحلة لقطار طريق الحرير من الصين إلى بريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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وصول أول رحلة لقطار طريق الحرير من الصين إلى بريطانيا

وصول أول رحلة لقطار طريق الحرير من الصين إلى بريطانيا
المناطق_وكالات

وصل أول قطار مباشر لنقل البضائع من الصين إلى لندن في رحلة استغرقت 18 يوما، في أبعد نقطة للجهود الرامية لإحياء طريق الحرير التاريخي وتجنب النقل البحري.
وحمل القطار عشرات الحاويات المعبأة في الأساس بالملابس التي تم نقلها من مدينة ييوو شرقي الصين إلى باركينغ شرقي لندن، مرورا بكازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وأوروبا الغربية. ودخل القطار بريطانيا قادما من فرنسا عبر نفق بحر المانش، ليكمل رحلة طولها 11999 كيلومترا. وتعد خدمة القطار أسرع من إرسال البضائع عبر البحر.
وفي البداية سوف يتم تشغيل القطارات أسبوعيا لتقييم الطلب على الخدمة.
ولدى السكك الحديد الصينية فعليا خدمة لقطارات نقل البضائع إلى المقاصد الأوروبية ومن ضمنها مدريد وهامبورغ، وهي جزء من الجهود المبذولة لإحياء طريق الحرير الأسطوري للتجارة مع الغرب.

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