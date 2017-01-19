 10 فوائد مذهلة للزنجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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10 فوائد مذهلة للزنجبيل

10 فوائد مذهلة للزنجبيل
المناطق_الرياض

يعرف الغالبية الزنجبيل على أنه أحد التوابل المضافة إلى الخلطات المختلفة التى تضيف مذاقا جيدا للطعام، ولكن فى الحقيقة للزنجبيل استخدامات طبية يعرفنا عليها المعهد الوطنى الطبى الأمريكى “NIH”هي على النحو التالي:
1. يضاف الزنجبيل إلى المشروبات ومستحضرات التجميل حتى يستفاد منها الفرد سواء على المشروبات التى يتناولها بشكل مباشر أو على البشرة.
2. يستخدم الزنجبيل لعلاج آلام المعدة والإسهال والقىء.
3. يخفف الزنجبيل الآثار الجانبية الناتجة عن العلاج الكيميائى مثل الغثيان.
4. يقلل من فرص الشعور بالقىء للمرأة الحامل أكثر من الأدوية المستخدمة فى الحد منها.
5. يخفف الزنجبيل آلام التهاب المفاصل الروماتويدى وهشاشة العظام.
6. يقلل الزنجبيل الشعور بالدوخة فى كثير من الأحيان.
7. عن طريق تناوله يمكن أن يخفف ألم البطن والشعور بالحموضة والانتفاخ.
8. يساعد الزنجبيل على الهضم السريع والصحى للأطعمة.
9. تناول الزنجبيل يقلل من الشعور بالبرودة فى الشتاء وهو ما يجنبنا أمراض الشتاء.
10. تناول الزنجبيل يعزز جهاز المناعة وهو ما يساعد على الحد من الإصابة بالأمراض المختلفة.

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