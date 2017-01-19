 فرنسا: لص يسرق مجوهرات قيمتها 15 مليون يورو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

من أكثر شخص تواصل معك عبر واتساب؟ إليك الطريقة انهيار في صفوف الميليشيات عند مشارف المخا و مقتل قيادي حوثي الناتو: التقارب بين روسيا وحفتر يعقد أزمة ليبيا احذروا رفع شارة النصر في الصور.. تجعلكم فريسة سهلة للهاكرز العراق يتأهب لطرد داعش من الساحل الغربي للموصل فرنسا: لص يسرق مجوهرات قيمتها 15 مليون يورو 10 فوائد مذهلة للزنجبيل وصول أول رحلة لقطار طريق الحرير من الصين إلى بريطانيا محافظ المؤسسة العامة للتقاعد يدشن نظام التكامل مع وزارة الداخلية أوباما مودعاً الرئاسة: قدمت أفضل مشورة ممكنة لترامب بحث تعاون مشترك بين دار الرعاية ومدينه الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية الصيعري مشرفًا على وحدة الخطط و البرامج الدراسية بجامعة الجوف

فرنسا: لص يسرق مجوهرات قيمتها 15 مليون يورو

فرنسا: لص يسرق مجوهرات قيمتها 15 مليون يورو
المناطق_رويترز

قال ممثل إدعاء إن لصا كان يحمل مسدسا وقنبلة سرق مجوهرات من الألماس قيمتها 15 مليون يورو (16 مليون دولار) اليوم الأربعاء في مدينة كان بالريفيرا الفرنسية وهرب في هدوء على قدميه. ودخل الرجل وهو في الثلاثينيات من العمر ولم يغطي وجه بشيء سوى
نظارة شمسية إلى متجر فاخر للمجوهرات يطل على متنزه كروازيت الشهير قرب شاطيء البحر وتظاهر في باديء الأمر بأنه زبون. وقال ممثل الادعاء “طلب رؤية حلي من الألماس… شعرت البائعة بالشك وقدمت له قائمة.”
وأضاف أن الرجل استدل بعد ذلك مسدسا آليا وقنبلة وأمر بائعتين بفتح الصناديق الزجاجية للمعروضات. ولم يتأكد المحققون مما إذا كانت القنبلة حقيقية. وأجبر المهاجم أحد الحراس كان يقف في مكان قريب على الانبطاح أرضا. وقال مصدر مقرب من التحقيق إنه لم يصب أحد أثناء عملية السطو التي استغرقت حوالي ثماني دقائق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>