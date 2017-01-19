 انهيار في صفوف الميليشيات عند مشارف المخا و مقتل قيادي حوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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انهيار في صفوف الميليشيات عند مشارف المخا و مقتل قيادي حوثي

انهيار في صفوف الميليشيات عند مشارف المخا و مقتل قيادي حوثي
المناطق - اليمن

أفادت مصادر “العربية” ليل الأربعاء بمقتل القيادي الميداني الحوثي محمد مطهر حجر، مع عدد كبير من مرافقيه، خلال المعارك التي دارت الأربعاء بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي على مشارف مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز .

القيادي الحوثي محمد مطهر حجر

وأكد شهود عيان أن انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات حدثت خلال المواجهات، وشوهد العشرات من عناصر الميليشيات يفرون من مناطق المواجهات باتجاه مدينة الخوخة شمالي مديرية المخا.

كما لجأ بعض عناصر الميليشيات لإخفاء أسلحتهم أو بيعها، والاستعانة ببعض الأهالي لإخراجهم من منطقة المواجهات، بعيداً عن نقاط وحواجز تفتيش الميليشيات الذين يمنعون عناصرهم من الهروب ويجبرونهم على العودة إلى ساحات المواجهات بالقوة.

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