ريال مدريد يواجه خطر الخروج.. وزيدان يبرر الهزيمة الثانية

وخسر ريال مدريد ليل الأربعاء على ملعبه سانتياغو بيرنابيو في مواجعة سيلتا فيغو بنتيجة 1-2 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا في مباراة الذهاب.

ووضعت هذه النتيجة الفريق الملكي في موقف حرج وخاصة أنها جاءت على أرضه، إذ سيكون بحاجة إلى الفوز 2-0 على سيلتا فيغو في مباراة الإياب على أرضه في 25 يناير للعبور إلى الدور الثاني، وسيكون أي تعادل في مصلحة سيلتا فيغو.

وهو الفوز الأول لسلتا فيغو في معقل نادي العاصمة منذ الخامس من نوفمبر 2006. وهذه الخسارة هي الثانية لريال مدريد خلال 4 أيام فقط بعد أن سقط أمام إشبيلية 1-2 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

واعترف زيدان أن فريقه كان “مهتزا عقليا” بعد الخسارة الأولى، مما اعتبره سببا رئيسيا في الهزيمة الثانية التي وصفها بـ “اللحظة السيئة”، داعيا إلى تحليل مواطن الخلل لتجاوز سبب الخسارة.

ودفع زيدان بلاعبيه الأساسيين في المباراة وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس فضلا عن مارسيلو وسيرخيو راموس، لكنهم لم يتمكنوا جميعا من الإفلات من الخسارة.