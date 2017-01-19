 إيران تدعو للتعاون مع المملكة “لحل النزاعات في سوريا واليمن والبحرين” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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إيران تدعو للتعاون مع المملكة “لحل النزاعات في سوريا واليمن والبحرين”

إيران تدعو للتعاون مع المملكة “لحل النزاعات في سوريا واليمن والبحرين”
المناطق_وكالات

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى تعاون إيراني سعودي للمساعدة في حل النزاعات في سوريا واليمن، بعد “تعاونهما الناجح” بشأن لبنان في العام الماضي.

وقال ظريف متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاربعاء “لا أرى أي سبب لأن تكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية ضد بعضهما. يمكننا في الواقع العمل معا لإنهاء تلك الاوضاع المأساوية لشعوب سوريا واليمن والبحرين وغيرها في المنطقة”.

واضاف ظريف “لقد تمكنت إيران والسعودية من وقف عرقلة عملية انتخاب الرئيس في لبنان وحققنا نجاحا في ذلك”.

وكان، ميشيل عون، انتخب رئيسا للبنان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. ويعد عون حليفا مقربا لحزب الله اللبناني، وقد رحبت إيران بانتخابه وعدته نصرا لحزب الله.

وقد افتتح الرئيس اللبناني أولى زياراته الخارجية الأسبوع الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى فيها  الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال عون في تصريحات صحفية خلال الزيارة إن العلاقات اللبنانية السعودية تتعافى، وأن الدعم الإيراني لحزب الله، لن يكون عائقا أمام علاقات عادية بين لبنان والدول العربية، مشيرا إلى أن ذلك الدعم يمكن أن يستمر.

علاقة “متوترة”

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وصف في تصريحات للصحفيين في باريس الثلاثاء العلاقة بين إيران والسعودية بأنها “متوترة” متهما إيران باتخاذ “سياسات عدوانية”.

بيد أنه قال أيضا إنه “من الرائع أن يكون هناك سلام وانسجام مع طهران لكن لا بد من أن يكون هناك جهد من الطرفين”.

كما عبر الوزير السعودي عن تفاؤله تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة وجهودها لاحتواء إيران ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مشددا على أن “بلاده تتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة في جميع المجالات محل الاهتمام المشترك”.

 

 

 

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