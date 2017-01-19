 مقتل وإصابة 13 مدنياً في قصف استهدف مسعفين داخل تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل وإصابة 13 مدنياً في قصف استهدف مسعفين داخل تعز

مقتل وإصابة 13 مدنياً في قصف استهدف مسعفين داخل تعز
المناطق - اليمن

سقط قرابة 13 مدنياً بين قتيل وجريح، في هجوم ‏شنته الميليشيات الانقلابية، استهدفت خلاله مسعفين في ‏محافظة تعز جنوب غرب اليمن.‏

وأكدت مصادر محلية يمنية في تصريح نشرته ‏اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قذيفة ‏أطلقتها تلك الميليشيات على مسعفين أوقعت ‏سبعة قتلى وستة جرحى.‏

وأوضحت المصادر أن تلك الميليشيات قصفت مدينة ‏النور في مدينة تعز، بقذيفة من أحد مواقعها في ‏المدينة، تسببت في سقوط جرحى من المدنيين، ‏مشيرة إلى قيام الميليشيات الانقلابية بإطلاق قذيفة أخرى ‏مستهدفة المسعفين في الحي السكني، لتوقع الحادثة ‏قرابة 13 مدنياً بين قتيل وجريح.‏

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