مقتل وإصابة 13 مدنياً في قصف استهدف مسعفين داخل تعز

سقط قرابة 13 مدنياً بين قتيل وجريح، في هجوم شنته الميليشيات الانقلابية، استهدفت خلاله مسعفين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وأكدت مصادر محلية يمنية في تصريح نشرته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قذيفة أطلقتها تلك الميليشيات على مسعفين أوقعت سبعة قتلى وستة جرحى.
وأوضحت المصادر أن تلك الميليشيات قصفت مدينة النور في مدينة تعز، بقذيفة من أحد مواقعها في المدينة، تسببت في سقوط جرحى من المدنيين، مشيرة إلى قيام الميليشيات الانقلابية بإطلاق قذيفة أخرى مستهدفة المسعفين في الحي السكني، لتوقع الحادثة قرابة 13 مدنياً بين قتيل وجريح.
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