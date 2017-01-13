سرعة تجاوب لأمانة الرياض مع بلاغ “المناطق” لتأمين موقع خطر بالروضة

اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين عبر المناطق عن وجود حفرة وهاوية عميقة في شارع أبي الدرداء، في حي الروضة شرق العاصمة الرياض.

مراسل المناطق توجه ميداني لموقع الهاوية التي كانت لعمل خزان ماء كبير لعمائر سكنية تحتوي على عدد من شقق .

ولقد بحثت المناطق عن رقم اتصال صاحب العقار وتم التواصل مع مالك العقار الذي لم يكن مهتم بخطورة الحفرة والهاوية ولقد أوضح المحرر بأن الموضوع بيده أما على الفور تأمين خطورة الهاوية بشكل ودي أو الاستنجاد بالجهات الحكومية إلا أن مالك العقار قام أثناء الاتصال بطرح اسئلة على الصحفي ما اسمك واسم صحيفتك ولقد وضح عليه عدم استشعار بالمسؤولية.

لهذا اتجهت “المناطق” لتسجيل بلاغ رسمي على حساب أمانة الرياض موثقة الصوره ولم تمضي ساعة من الوقت إلا وتم تأمين الموقع بشكل أمن .

وبدورها المناطق تطالب بعقوبات رادعه لمثل هذه المخالفات من ملاك العقار.